國務院港澳辦昨早十時發佈消息指，澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症，於二〇一八年十月二十日晚在其澳門住所墮樓身亡。受中央領導同志委託，中央組織部和港澳辦負責同志二十一日專程前往澳門慰問鄭曉松同志親屬。
澳門司警局前晚接獲一宗墮樓事件，當晚約七時，在澳門高美士街鴻安中心第二座二樓平台發生一宗懷疑墮樓事件。司警接報到場調查，相信死者從高處墮下，初步無可疑，原因有待調查。鄭曉松最後一次公開露面，是上周五會見「民聯智庫」成員，「民聯智庫」副主席駱偉建指鄭曉松當日表情及動作確實不那麼豐富。
澳門特首崔世安向澳門中聯辦發唁電，指驚悉鄭曉松不幸逝世，代表澳門特區政府，並以個人名義深表哀悼，及向其親屬表示深切慰問。另澳門立法會議員、河鴻燊四太梁安琪對事件感突然，讚揚鄭是一個能幹的人，關心澳門事務。
香港特首林鄭月娥對鄭曉松逝世表示深切哀悼，她任政務司司長期間認識當時在福建省工作的鄭曉松，與他一起推動閩港合作，包括在二○一五年共同主持第一次閩港合作會議，為日後兩地交流合作奠下基礎。
鄭曉松一九五九年九月生於北京，一九八六年五月加入中國共產黨，畢業於挪威奧斯陸大學挪威語專業，一九九六至九七年在英國牛津大學外交官研究生班學習，曾任外交部西歐司一等秘書、新華社香港分社辦公廳副巡視員、福建省委秘書長等，去年九月接替調任香港中聯辦主任的王志民，出任澳門中聯辦主任。二〇一二年擔任財政部部長助理，時任部長張少春早前涉嫌受賄被捕，被檢察機關審查起訴。