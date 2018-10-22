八卡車廂全翻側 ﻿宜蘭火車出軌18死175傷

台灣宜蘭發生火車出軌翻側嚴重意外，一列載有數百名乘客往台東的普悠瑪列車，駛至一個彎位時，全部八卡車廂出軌及翻側。多輛救護及消防車，以及逾百名官兵接報趕往現場拯救，多名傷者陸續被救出及送院。截至昨晚十二時，慘劇釀成最少有十八人死亡，一百七十五人受傷。今次為台鐵最嚴重的普悠馬列車事故。



出軌為台鐵一列共有八卡的普悠瑪火車。據悉，意外時列車載着逾三百五十名乘客，由新北市樹林開往台東，昨午約四時五十分，當列車途至蘇澳近新馬車站一個長約三百米的彎位時突然出軌，現場消息稱，全部八卡車廂全部出軌及翻側，逾百名乘客被困。



駛至彎位出事



有獲救及沒有受傷乘客指，列車出軌翻側前，曾出現猛烈搖晃。意外後多人受傷被困，車廂內聽到不停有傷者慘烈呼救聲，亦見一名成年人及一名小童重傷流血昏迷，似沒有氣息。



有網民將拍攝得肇事出軌普悠瑪翻車畫面，消息稱，車上多名乘客被困，部份用腳踢開車窗逃生。



多輛消防及救護車接火車出軌，有大量傷者報告後，趕往現場搜救。當地傳媒報道，有不少市民得悉慘劇發生，自發往現場救人。由於有多人相信被困車廂內，入夜後軍方亦加入救援。台灣國防部長嚴德發稱，事故中共調派一百二十名搶救。



全部被救乘客，分別送五間醫院搶救；消防表示，截至昨晚十二時，最少有十八人死亡及一百七十五人受傷。受事故影響，現場鐵路服務暫停，台鐵成立一級應變小組處理，出事原因仍待調查。



肇事原因待查



宜蘭縣議員邱嘉進表示，有現場消防局人員引述駕駛列車的司機稱，意外前曾輾過「不明物體」。



台鐵局長鹿潔身事後在記者會上對事故表示歉意，今次是首次普悠瑪號發生出軌翻側意外，發生意外的普悠瑪在去年才剛做完大保養，車長並無受傷留在現場做救援，而司機已送院搶救。至於事故是否車速過快及有否輾過不明物體，要翻看車上的行車紀錄器了解及調查，行車保安委員會目前正調查事故原因，這是第一次發生這樣的事情。台灣總統蔡英文對今次事故高度關注，並指示相關部門全力搶救。



