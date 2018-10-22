叫痛卻被囑「忍一忍」 ﻿女子激光去肚紋﻿﻿疑燒傷﻿

美容院為顧客做激光療程，發生事故。市民陳小姐（化名）上月在薄扶林一間美容院接受美容院二氧化碳（CO2）激光去肚紋療程，指責操作人使用過度能量，導致其肚皮二級燒傷。但美容院拒絕承認責任，反指事主沒接受建議，私自塗上椰子油等產品，事件爆出羅生門。



香港美容監察發起人及民主黨醫療政策副發言人袁海文昨召開記者會，指接到市民陳小姐求助，她於上月三日由薄扶林一間美容院的東主介紹，接受CO2激光療程。



陳小姐指，療程開始前，美容院和儀器公司沒有充份披露有關的副作用和風險，指最多只會「起痧」，亦沒有讓她簽下療程同意書，她因信任美容院東主而繼續。過程中，陳小姐感到十分灼熱和痛楚，一度叫停，但職員叫她「忍一忍」。完成療程後，她疑因儀器公司職員操作不當和用錯能量度數導致皮膚受傷，即時出現滲血和皮膚大片紅腫情況，事主被多位專科醫生診斷為二級燒傷。



美容院發聲明指，對是次事故感到難過及無奈，強調院方完全沒有參與是次操作，又指是次療程屬免費示範，院方只提供場地予儀器公司示範，又指事主沒有接納職員建議，私自塗上椰子油等產品。



促食衞局規管使用者



袁海文斥DR慘劇已經五年，惟政府仍未完成監管醫療儀器的立法，在是次事件有極大責任，促請食衞局重新規管使用者，確保有能力及合資格人士才可操作儀器，同時設立全面醫療事故呈報制度。食衞局局長陳肇始表示，規管醫療儀器是刻不容緩，當局會在今個立法年度將相關法例草案提交立法會審議，主要會在進入市場前的註冊，和在市場運作兩個範疇作規管。



