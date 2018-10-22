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﻿文物醫院遇清西洋鐘 港人日後有機開眼界

2018-10-22 列印
■清宮西洋鐘造工精美，日後可能運港展出。
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　　故宮博物館將與特區政府合作在港開設博物館，未來不少文物會來港展出，訪京團就看到日後將來港展出的西洋鐘。

　　故宮現時有所文物醫院，負責修復和保養文物，近年還獲資金購入不少先進儀器，協助維修。在修復室內，有幾個正在保養的清朝西洋鐘。這些西洋鐘手工精巧，在「醫生」妙手復修後仍能運作。這些造工精美的古老大鐘，據悉稍後將會運來香港，讓市民毋須遠赴北京都能看到。

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