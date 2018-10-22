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﻿熱點「延禧宮」　命途比瓔珞多舛

2018-10-22 列印
■延禧宮內未完成的水晶宮。
■當年在延禧宮把文物運離，以防被日本人取走的情景。
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　　故宮現時遊客熱點之一是延禧宮，這座因為劇集《延禧攻略》而大熱的宮殿命途多舛，屢次失火，復建工作因為皇室財政惡化，最後無法完成，現時只餘下外殼。

　　延禧宮始建於明朝，明、清期間多次失火。同治十一年（一八七二年）曾經提議復建延禧宮但未實現。到了宣統元年（一九○九年），本想在延禧宮正殿原址動工興建一座三層西洋式建築「水殿」，以玻璃為牆，牆的夾層中置水養魚，底層地板為玻璃製，可透過地板見到池中游魚嬉戲、荷藻參差，俗稱「水晶宮」，但由於財困未有完成，訪京團今次參觀就看到仍然留下的「爛尾樓」。

　　一九三一年，故宮博物院曾將延禧宮改建為文物庫房。後來日本侵掠東北，宮內文物分批運離，經過多年才回到北京，期間有部份文物則流到台灣故宮博物館。
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