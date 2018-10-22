新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員，昨凌晨在多個地點設路障及截查車輛，打擊非法賽車、反超速及醉駕行動，其中昨凌晨零時許，警員在科學園對開吐露港公路，發現一輛私家車高速向上水行駛，其間更胡亂切線，車上有一名女子及一名男童，遂示意司機停車受查，惟司機反而加速逃走。
罔顧家人安全
警員驅車追截期間，私家車一度以時速一百七十公里亡命逃走，險象環生。最後追了九公里至康樂園橋對開終截停私家車，揭發任職裝修工人的三十八歲姓張司機，載着妻子及年約十歲兒子。
幸在黑夜飛車追截疑車過程中，並無發生意外，否則私家車一家三口後果堪虞。警員調查後，以涉嫌危險駕駛將司機拘捕帶署，調查後准保釋，下月返警署報到。調查期間，警員懷疑私家車死氣喉及煞車系統疑非法改裝，將車拖走扣留檢驗。
行動中，警員亦分別在錦田羅屋村對開截獲一輛私家車，四十三歲姓方司機涉嫌危險駕駛被捕，以及元朗媽廟路截獲一輛私家車，三十四歲姓鄭司機未能通過酒精呼氣測試被捕。
此外，新界南總區交通執行及管制組特遣隊及西九龍交通部人員，分別在前晚至昨清晨六時，進行打擊超速及醉駕行動中，在沙田、荃灣及西九龍多處地方設路障，共拘捕六名司機（十九至四十歲），涉嫌酒後駕駛及超速等被捕。
警方提醒駕駛人士，警方會不時採取行動打擊道路違規情況，以保障道路安全。