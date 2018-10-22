  • 2018年10月22日 星期一
  • 24º
  • 83%
熱門： 郭炳湘港珠澳大橋明日大嶼唐錦馨沙中線

日報新聞 > 港聞

議員憂港珠澳橋開通塞爆東涌

2018-10-22 列印
Previous Next

　　港珠澳大橋（見圖）將於星期三早上開通，有議員擔心目前香港口岸區泊車位不足，大橋開通會令東涌出現大塞車。民建聯立法會議員周浩鼎出席一個論壇時表示，香港口岸現時只有六百五十個泊車位，如車位被泊滿，車主將會到東涌泊車，屆時東涌容易出現交通擠塞，冀政府可增加車位，以及開放機場海天客運碼頭。

　　周浩鼎又指，屯門赤鱲角繞道北連接尚未開通，若要進入東涌，只能依賴北大嶼山公路和青嶼幹線，若該路有事故發生，則是「死路一條」，造成大塞車。他續指，現時具備通車條件，但若後續工作做不足夠，加上港鐵配套不足的話，應對高車流量的情況將令人憂心。

指口岸車位不足

　　香港運輸物流學會會長倫婉霞表示，物流業界認為開通的通知來得較急，業界未曾太清晰通關等資訊。但目前因準備不足，不會即時採用，將繼續保持觀望態度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd