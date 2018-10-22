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林鄭月娥：國際間沒有絕對自由

2018-10-22 列印
■林鄭形容「國際間沒有絕對的自由」。
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　　港府不續批外國記者會第一副主席馬凱的工作簽證，引起質疑本港言論自由受威脅，行政長官林鄭月娥接受日本放送協會訪問時指出，港府是依法行事，她形容「國際間沒有絕對的自由」，並重申在一些情況下，自由會受到一定限制，但強調言論和個人自由都受到《基本法》保障。林鄭續指，中美貿易摩擦對香港的影響有限，但本港屬外向型經濟，國際緊張的關係或影響金融及投資。

　　貿發局年度「think GLOBAL,think HONG KONG」座談會將於十一月一日在東京舉行，林鄭將於本月二十九日出訪日本五天，並會出席有關論壇。她指，此行將觸及投資、教育及科技等議題，而作為香港首位女特首，亦將觸及婦女事務。

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