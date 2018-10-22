﻿維港泳﻿﻿3600人參賽﻿

「新世界維港泳2018」昨晨舉行，吸引三千六百名健兒參賽。今年賽事同樣沿用尖沙嘴公眾碼頭作起點，終點為灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，全長一公里。首項賽事於早上八時開始，有參加者以約十分四十五秒完成賽事。而參賽者的年齡介乎十二至七十六歲。



三千六百名健兒昨日早上共聚維港，國際組及青年組賽事於八時正開始，為本屆渡海泳打響頭炮。賽事順利完成，有二十多人因割損及抽筋受傷，均毋須送院。台灣大學學生、十九歲的卓承齊僅以十分鐘四十五秒奪冠，他表示自己首次參加維港渡海泳，未想過會奪冠，他認為維港的水質與其他地方差不多，但出發前的人潮頗為擁擠。女子青少年組則是十五歲的梁嘉靜以十二分二十八秒奪得第一，而男子青少年組第一則由岑嘉樂以十一分四十一秒奪得。



參加了渡海泳的還有最年輕選手、十二歲的陳靖，以及她的哥哥陳喆和十五歲女將張心弦，三位「小飛魚」參加了「新世界飛魚計劃」，該計劃向七至十二歲，來自缺乏資源家庭的小朋友，提供長達七年的免費游泳訓練，一二年至今已有超過八百人參與，目前有約三百名學人接受訓練。在計劃中受訓五年的「小飛魚」陳鎡樵更成為本屆渡海泳競賽組季軍。



本屆渡海泳中，年紀最大的參加者為七十六歲的梁宛凝，她表示，很開心可以在維港游泳，覺得水質很好，又指賽事安排完美，賽道不算擠逼。在印尼亞運中獲得超卓成績的香港泳隊代表施幸余、歐鎧淳、鄭莉梅、江忞懿及吳鎮男亦有參加賽事。勞工及福利局局長羅致光第二度參加渡海泳，出戰優遊組賽事，他表示今年維港十分大浪，水流很急，對完成全程賽事感到十分開心。



