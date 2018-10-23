﻿南下巡視橫琴 保安高規格 世紀大橋今開通 習近平主持儀式

被喻為世紀基建的港珠澳大橋，今日舉行開通儀式。新華社報道，國家主席習近平昨午到珠海橫琴考察，料他今日將主持港珠澳大橋的開通儀式，香港約一百五十名政商界名人獲邀出席，典禮現場保安嚴密，嘉賓都不准攜帶手機及物品。



港珠澳大橋開通儀式今早在珠海舉行，昨天通往珠澳口岸人工島的道路已設立安檢站。新華社報道，習近平昨午到廣東省珠海市橫琴新區高新技術片區，考察粵澳合作中醫藥科技產業園，是他時隔六年，即二○一二年之後，再次南下廣東考察。曾多次接待領導人的珠海渡假村酒店，保安明顯加強，外設鐵馬，不准閒雜人等進入。



2012年後習再考察廣東



本報獲悉，出席典禮嘉賓須清晨五時三十分起牀。從大會向嘉賓提供的流程表顯示，早上六時半在酒店接受安檢，然後乘車往大橋旅檢大樓，參加九時開始的儀式。



大橋主要工程人員，包括港珠澳大橋總設計師孟凡超、大橋總工程師林鳴、大橋管理局工程總監張勁文等昨天抵達珠海。另外，特首林鄭月娥、全國政協副主席梁振英、《基本法》委員會前副主任梁愛詩、立法會主席梁君彥、特區高官、人大、政協、立法會議員等，昨午從港澳碼頭乘船前往珠海，準備出席今日典禮。



保安嚴密 嘉賓不知下榻酒店



行政會議成員黃國健形容，典禮的保安和保密程度很高，不准帶手機和任何物品，連昨晚入住哪一間酒店都未知。立法會議員田北辰形容，典禮是「世紀之作」。



施工近九年的港珠澳大橋，造價高逾千億元，將於明天上午九時正式通車，大大縮短三地交通往返時間。港珠澳大橋是世上最長跨海大橋，長近五十公里，當中技術難度最高的主體工程「海中橋隧」長約三十六公里，包括六點七公里的海底隧道，預計使用壽命長達一百二十年。