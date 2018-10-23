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﻿刺激港人粵省自駕遊　配額料每日70個

2018-10-23 列印
■大橋通車後，香港人可以透過「過境私家車一次性特別配額試驗計劃」，申請自駕往內地。
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　　港珠澳大橋明天正式通車，香港人可以申請自駕遊直接北上內地。

　　香港汽車工業學會會長李耀培相信，大橋開通後，會刺激市民新一輪的自駕遊意欲，他指運輸署的「過境私家車一次性特別配額試驗計劃」即粵港自駕遊，申請過程繁複，需時約一個月，每日只有約五十至七十個配額，容許成功申請者在廣東省逗留七天，相信初期可以滿足港人對自駕遊的需求。
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