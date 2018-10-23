﻿75幅紅磡站連續牆圖則被修改

沙中線紅磡站月台工程醜聞，獨立調查委員會昨天首次聆訊。獨立調查委員會代表律師Ian Pennicott陳詞時指紅磡站有七十五幅連續牆的圖則被改，負責興建連續牆的盈發地基亦提及曾按禮頓要求降低五幅石屎連續牆的高度。中科又指員工曾多次目睹穿禮頓制服工人剪短鋼筋。禮頓代表律師則批評中科說法無根據。



代表委員會律師Ian Pennicott指，聆訊重點了解工程鋼筋有否被剪短，剪短的數量、位置及動機為何，有否向政府報告，螺絲帽有否妥善扭入，連續牆是否按設計興建等。他在結案陳詞時透露，禮頓在一五年四月及五月建議修改紅磡站內連續牆接駁細節，似乎禮頓有拆除連續牆頂部半米左右的混凝土，又指現時有七十五幅連續牆的圖則被改，但港鐵及禮頓對連續牆現時狀況意見不一，而委員會亦未收到竣工圖，關注竣工情況。



代表盈發地基的律師Julian Cohen陳詞時透露，盈發於二○一五年為五幅連續牆落石屎時，曾按禮頓要求將連續牆的石屎高度降低，不將石屎倒至最高，與原有設計不同，但不知原因。由於連續牆頂部設計被改動，導致混凝土導管無足夠空間插入，遂將U形鋼筋移走。盈發強調沒有亦不知道有人剪鋼筋。



負責倒石屎工序的中科興業，代表律師結案陳詞時指，中科董事總經理及多名員工，於二○一五年九月至一六年六月期間，曾多次在紅磡站月台地盤，目睹穿禮頓制服的人員以油壓剪剪短鋼筋，假裝完成接駁。質疑情況只是冰山一角，表明支持鑿開連續牆石屎，查明真相。



中科指目睹禮頓工人剪鋼筋



代表禮頓的資深大律師石永泰陳詞時指禮頓沒有、不容許亦沒收到任何指示要剪鋼筋，批評中科的說法無根據，認為中科無相關鋼筋工程的專業知識，又質疑中科若當時發現鋼筋有問題，為何仍同意落水泥，是否妄顧公眾安全。



而負責紮鐵工程的分判商泛迅建築，代表律師表示不知道有人剪鋼筋，而且將鋼筋扭入螺絲帽僅花約三十秒，剪鋼筋卻需分半至兩分鐘，加上沒有剪鋼筋的工具，泛迅根本沒理由及機會剪鋼筋。



