﻿75幅紅磡站連續牆圖則被修改

代表委員會律師Ian Pennicott指，聆訊重點了解工程鋼筋有否被剪短，剪短的數量、位置及動機為何，有否向政府報告，螺絲帽有否妥善扭入，連續牆是否按設計興建等。他在結案陳詞時透露，禮頓在一五年四月及五月建議修改紅磡站內連續牆接駁細節，似乎禮頓有拆除連續牆頂部半米左右的混凝土，又指現時有七十五幅連續牆的圖則被改，但港鐵及禮頓對連續牆現時狀況意見不一，而委員會亦未收到竣工圖，關注竣工情況。
代表盈發地基的律師Julian Cohen陳詞時透露，盈發於二○一五年為五幅連續牆落石屎時，曾按禮頓要求將連續牆的石屎高度降低，不將石屎倒至最高，與原有設計不同，但不知原因。由於連續牆頂部設計被改動，導致混凝土導管無足夠空間插入，遂將U形鋼筋移走。盈發強調沒有亦不知道有人剪鋼筋。
負責倒石屎工序的中科興業，代表律師結案陳詞時指，中科董事總經理及多名員工，於二○一五年九月至一六年六月期間，曾多次在紅磡站月台地盤，目睹穿禮頓制服的人員以油壓剪剪短鋼筋，假裝完成接駁。質疑情況只是冰山一角，表明支持鑿開連續牆石屎，查明真相。
中科指目睹禮頓工人剪鋼筋
代表禮頓的資深大律師石永泰陳詞時指禮頓沒有、不容許亦沒收到任何指示要剪鋼筋，批評中科的說法無根據，認為中科無相關鋼筋工程的專業知識，又質疑中科若當時發現鋼筋有問題，為何仍同意落水泥，是否妄顧公眾安全。
而負責紮鐵工程的分判商泛迅建築，代表律師表示不知道有人剪鋼筋，而且將鋼筋扭入螺絲帽僅花約三十秒，剪鋼筋卻需分半至兩分鐘，加上沒有剪鋼筋的工具，泛迅根本沒理由及機會剪鋼筋。