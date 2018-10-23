﻿北角皇都戲院申強拍 新世界擬保育重建

發展商新世界宣佈，就北角「皇都戲院大廈」向土地審裁處申請強拍，估計強拍程序需時至少兩年，現在未落實任何具體發展方案，冀在統一業權後展開重建，日後擬保育被列為一級歷史建築的皇都戲院部份。



新世界發言人表示，皇都戲院大廈由住宅、商用及前皇都戲院部份組成，集團現擁有大廈逾八成業權，將來擬保育皇都戲院部份，但現已進入強拍程序，在未獲百分之百業權之後，未能詳細勘察大廈結構，現階段未能落實任何發展方案。發言人指，整個強拍程序需時至少兩年，若成功統一業權，會聆聽各界意見，重建時擬把皇都戲院精髓予以保存。



夥民間團體辦導賞團



集團將會夥拍民間團體舉辦一系列有關北角及前皇都戲院的講座、導賞團，以及徵集北角及前皇都戲院口述歷史及回憶等其他活動，以不同方式講解北角文化歷史以至前皇都戲院的歷史背景、特色及文化價值，並邀請有興趣的學校、團體及公眾人士參與。



皇都戲院前名為璇宮戲院，建於一九五二年，建築風格罕有，屋頂由一系列外露式拱橋桁架並列，形成拋物線形支撐結構，這個故意外露的桁架設計被國際保育組織譽為「獨一無二」。



屋頂拱橋桁架獨一無二



一六年，古諮會將皇都戲院評為「一級歷史建築」。該戲院在五、六十年代風靡一時，對電影、娛樂及文藝活動舉足輕重，不少重要表演在此上演，包括世界知名小提琴家Issac Stern的演奏會，而最為人所津津樂道的是一九七○年鄧麗君的演唱會。



專辦本地深度遊的「活現香港」創辦人陳智遠（圖）表示，發展商有保育意識，值得歡迎，認為皇都戲院大廈設計接近國際水平，冀重建後可保留戲院外形及內在設計，給予大廈第二次生命，以提升其文物價值。