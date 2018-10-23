M另外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電也會於本月三十日共同發行一款嵌有由三地郵政發行的特別郵票各一套的聯合紀念套。
大橋主題特別郵票月底發售
M另外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電也會於本月三十日共同發行一款嵌有由三地郵政發行的特別郵票各一套的聯合紀念套。
南下巡視橫琴 保安高規格 世紀大橋今開通 習近平主持儀式
被喻為世紀基建的港珠澳大橋，今日舉行開通儀式。新華社報道，國家主席習近平昨午到珠海橫琴考察，料他今日將主持港珠澳大橋的開通儀式，香港約一百五十名政商界名人獲邀出席，典禮現場保安嚴密，嘉賓都不准攜帶手機...
2018-10-23
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時速或超逾100公里 台宜蘭火車超速翻車
台灣宜蘭火車出軌及翻側事故，造成至少十八人死亡，一百八十七人受傷，當局昨午完成搜救工作。昨晚宜蘭地檢署召開記者會說明案情，主檢表示，初步判定事故原因在車速，但會再進一步鑑識。台灣的總統蔡英文也於昨日到...
2018-10-23
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日本打工仔福音 瞓足獎食物
日本婚禮統籌服務公司CRAZY，鼓勵員工維持健康生活習慣，引入「睡眠報酬制度」。它以牀墊公司Airweave手機應用程式統計員工的睡眠時間（右圖），如果一周內有五日以上的睡眠時間超過六小時，該員工會獲得相應報酬。 一天的睡眠超過六小時就會獲得一百分，相當於一百日圓。假設員工一周七天睡眠充足，就會額外獲得三百分，即是共一千分。如果該月每天都有使用睡眠程式，亦會額外獲一千分。新制度下，員工每年最多可獲六萬四千日圓的睡眠報酬，以換取員工餐廳同等值的食物。除了睡眠獎勵，Crazy還推出營養飲食、運動及正向辦公環境、育兒津貼及正常工作日休假的機會。
2018-10-23
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中小單位受捧 西半山豪宅睇樓成交量俱回穩
西半山近月睇樓量微升，交投亦維持穩定，僅少量放盤業主有減價成交。雍景臺本月有低層3房戶放盤逾半年，終以2338萬易手，較市價低約6.5%。羅便臣道80號則有原業主減120萬，以市價1610萬沽出2房戶...
2018-10-23
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市場觀望季績 杜指跌126點
受內地股市持續反彈刺激，美股跟隨高開，但投資者關注本周將迎來的大量企業第三季財報，觀望氣氛濃厚，大市表現反覆波動。杜指開市後曾升100點，其後倒跌145點，報25298點；標普五百指數跌12點，報2755點；納指亦由升轉跌，跌18點，報7430點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25317，跌126點；納斯達克指數收報7468點，升19點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見63.30港元，較香港收市價跌1.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見293.68港元，較香港收市價升2.48港元。 意大利預算問題仍是市場關注焦點，但意大利內閣高官對於預算案立場有所軟化，因為...
2018-10-23
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C朗倒戈再遇狂人 剷平魔竇
繼一二至一三球季後，C朗拿度今晚歐聯H組將重臨奧脫福，替祖雲達斯倒戈鬥曼聯。此子近期腳風甚佳，相信可領老婦人延續強勢，擊敗近況不濟的紅魔鬼，客勝值捧。 （奇妙電視77台、有線602、662台、Now643台周三凌晨3:00直播） C朗○九年離開曼聯轉投皇家馬德里，四年後首度倒戈重返奧脫福，攻入一球領銀河艦隊於一二至一三球季歐聯十六強淘汰舊東家。今晚C朗再度重臨夢劇院，老婦人主帥艾歷基揚言前者可助球隊凱旋而歸︰「作客曼聯就是為勝利而戰，己隊擁有如C朗般的冠軍球員，拿下歐聯冠軍亦不是夢話。」 祖記開季11戰不敗 這名葡萄牙球星近五輪意甲交出入球和助攻各三，狀態大勇有力助...
2018-10-23
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加拿大巨岩 賞潮汐奇觀
加拿大東岸的大西洋四省，稱得上是該國的秘藏瑰寶，擁有許多罕見的自然奇景，其中新不倫瑞克省（New Brunswick，或稱作紐賓士域），便有世上最高的潮汐落差，吸引不少遊人前來！ 文：韋利圖：韋利、K...
2018-10-23
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首圓導演夢 兩日無瞓 億萬王祖藍慳奶粉錢 $140按腳
愛妻號王祖藍，早前首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情卡搵嚟多達60位好友參與演出，新片日前煞科，本報喺殺青前兩日在西環巧遇呢位新晉導演。當日，連日趕工埋尾嘅祖藍30小時無瞓，凌晨4點喺山頂開...
2018-10-23
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社論——建新臨屋助劏房戶脫苦海
一項調查發現，全港逾二十萬人居於劏房，這批劏房戶之中，不少苦候公屋多年，上樓之前，無奈忍受高昂的租金和惡劣的居住環境。政府近年推動「過渡房屋」，旨在讓基層未上樓之前，暫住容身，可惜「過渡房屋」嚴重供不應求。昨天房協公佈在香港仔漁光村「暫租住屋」超額申請五倍，反映基層需求極大。 房協推出首個「暫租住屋」過渡性房屋計劃 ，將香港仔漁光村二百一十七個空置單位翻新，出租予輪候公屋滿三年的二、三人家庭或六十歲以上單身長者，申請者超額五倍，單位盡數租出，有成功申請者昨天收樓，難掩興奮之情。 香港鬧地荒，但不乏等待發展用地，當局應盡量利用，提供一些「過渡房屋」，解基層燃眉之急，例如多年前...
2018-10-23
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馬場浮世繪——成全寶征育馬者盃草地大賽
月初在法國隆尚馬場蟬聯凱旋門大賽冠軍的雌馬「成全寶」，下月三日將會在美國邱吉爾園向更高難度挑戰，出戰途程二千四百米的育馬者盃草地大賽。 「成全寶」無疑戰績彪炳，可是過往曾有七駒勝出凱旋門大賽後，再跑育馬者盃草地大賽而全數落第，包括自從一九七七年設有國際評分以來，評分最高的歐洲馬王「勇舞」。「成全寶」馬主的賽事經理表示，「成全寶」跑完凱旋門大賽後，再攻育馬者盃十分合理，雖然從未有馬可包辦該兩場大賽，但之前的幾匹參賽馬俱是經歷了漫長馬季出征，跟「成全寶」今季只曾兩戰不同。 馬場浮世繪
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