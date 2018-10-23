﻿大橋主題特別郵票月底發售

月初在法國隆尚馬場蟬聯凱旋門大賽冠軍的雌馬「成全寶」，下月三日將會在美國邱吉爾園向更高難度挑戰，出戰途程二千四百米的育馬者盃草地大賽。 「成全寶」無疑戰績彪炳，可是過往曾有七駒勝出凱旋門大賽後，再跑育馬者盃草地大賽而全數落第，包括自從一九七七年設有國際評分以來，評分最高的歐洲馬王「勇舞」。「成全寶」馬主的賽事經理表示，「成全寶」跑完凱旋門大賽後，再攻育馬者盃十分合理，雖然從未有馬可包辦該兩場大賽，但之前的幾匹參賽馬俱是經歷了漫長馬季出征，跟「成全寶」今季只曾兩戰不同。 馬場浮世繪

2018-10-23