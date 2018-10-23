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﻿大橋主題特別郵票月底發售

2018-10-23 列印
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　　香港郵政宣佈，將於本月三十日推出以港珠澳大橋為主題的特別郵票及相關集郵品，每套四枚，每枚由不同字母和文字與港珠澳大橋格線圖案背景交織而成，象徵公路網絡緊密連貫，分別印上代表香港﹑珠海﹑澳門及橋的「Ｈ」﹑「Ｚ」﹑「Ｍ」和「Ｂ」，依次面值分別是二元﹑三元七角﹑四元九角﹑五元。

 M另外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電也會於本月三十日共同發行一款嵌有由三地郵政發行的特別郵票各一套的聯合紀念套。
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