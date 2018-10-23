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﻿美股中段跌151點

2018-10-23 列印
　　美國本周股市首個交易日中段下挫，杜指報二五二九二點，跌一百五十一點；納指則報七四七九點，升三十點。滙控美國預託證券價格見六十三點二七港元，跌一點○八港元；騰訊則見二百八十九點八四港元，跌一點三六港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百二十四點七美元，跌四美元；紐約期油則報每桶六十八點九二美元，跌零點二美元。
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