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九西補選 完成抽籤

2018-10-23 列印
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　　選舉管理委員會昨日舉行九龍西補選候選人簡介會，由早前取消劉小麗參選資格的選舉主任郭偉勳負責抽籤，結果為一號伍迪希、二號曾麗文、三號李卓人、四號馮檢基、五號陳凱欣，被「DQ」的劉小麗以李卓人選舉代理人身份到場抗議，結果她與李卓人雙雙被多名保安抬走。

　　已確定候選人資格的只有李卓人、伍迪希及曾麗文出席簡介會，陳凱欣以公務為由缺席，由選舉代理人簡志豪代為出席，馮檢基也缺席簡介會。

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