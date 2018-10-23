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無屍案證人指被告參與非法賭博

2018-10-23 列印
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　　任凍肉店肉類切割員男子顏永周涉於前年五月在深水埗住所殺害並肢解前妻姨姨，屍體至今仍未尋回，疑兇昨就謀殺及阻止屍體合法殮葬兩罪於高院繼續受審，曾與被告一同打麻將的鄰居楊雪媚(見圖)承認被告參與非法賭博，營運六合彩外圍，被告亦曾為楊投注，並派彩給楊。

　　辯方大狀徐福亮昨甫盤問楊時，因不懂翻譯麻將術語「只可以碰不可以上」及「一炮三響」等，需翻譯員協助翻譯為「it can win in combination of same pattern or number, cannot win in consecutive pattern or number」等。





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