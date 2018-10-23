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港與亞投行簽特別基金撥款協議

2018-10-23 列印
　　署理行政長官陳茂波和亞洲基礎設施投資銀行 （亞投行） 行長金立群，昨日一同見證特別政府與亞投行簽署「項目準備特別基金」的撥款協議。財經事務及庫務局局長劉怡翔與亞投行副行長 （政策與戰略） Joachim von Amsberg分別代表特區政府和亞投行簽署協議。

　　陳茂波表示香港作為亞投行的一員，樂意向亞投行「項目準備特別基金」提供一千萬美元資金，為低收入國家提供支援。

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