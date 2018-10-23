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公屋聯會打858幅空置地主意

2018-10-23 列印
　　特首林鄭月娥在早前的《施政報告》指將積極協助推動過渡性房屋供應，並重啟工廈活化計劃，容許活化工廈提供過渡性房屋，惟公屋聯會「唔收貨」，批評有關方案力度不足。

　　公屋聯會透過地政總署網站「地理資訊地圖」，查閱到現時有八百五十八幅空置政府用地，可申請作綠化或政府／機構／社區用途的空間政府用地，建議政府以估計它們的可使用時間不少於三年為準則，並撥款資助，推動「組合社會房屋計畫」，在有關地區興建組合屋，研究提供過渡性房屋，當中包括牛池灣近龍池徑，和觀塘區的永福街，以及屯門區藍地大街近豫豐花園第八座。



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