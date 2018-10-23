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深圳「共享空間」助港青創業

2018-10-23 列印
　　民政事務局局長劉江華昨出席立法會民政事務委員會會議時指，為鼓勵本港青年創業，將與香港青年聯會合作，由聯會自資在深圳設立三個共享空間，讓青年試驗到內地創業，青年更可免費使用有關空間六個月。他指，政府會根據試行計劃的經驗，考慮推廣至其他大灣區城市。

　　不過，人民力量陳志全直言「做生意唔簡單」，擔心青年「雙創」（創新及創業）最終變成「創傷」。民建聯劉國勳表示，希望政府協助青年到內地創業，可能會遇到不熟悉內地註冊制度等困難。

　　劉江華回應指，明白青年在大灣區創業可能「難上加難」，他表示不會低估創業的難度，強調計劃設有導師協助青年，希望青年可安心落戶。

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