將院創護士麻醉前評估診所

將軍澳醫院在二○一四年開設全港首間護士麻醉前評估診所，由完成特定培訓的護士主導，提供麻醉前評估、為病人解釋麻醉風險等一站式服務，直至去年已服務過超過四千位病人，這項服務本月起會陸續擴展至其他醫院，有資深護士認為，將有助分擔麻醉科醫生工作量。



這些診所名為綜合模式護士診所（圍手術科），由修讀過相關深造課程的護士主導，有一定年資，為求診的病人提供一站式服務，包括評估、講解手術前後的注意事宜，也會詢問病人病史，為他們進行一系列檢查等。將軍澳醫院日間手術中心資深護士蔡詠琴表示，診所護士為病人進行手術和麻醉前評估，有效分擔麻醉科醫生工作量，也變相縮短麻醉科的輪候時間，又因已向病人講解注意事宜，可減少他們到醫院的次數。



