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小董養生書及塵話過繪本 低至69折換購

2018-10-23 列印
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　　人人追求健康快樂，除了身體，還有心靈。如何能夠兩者兼得？《頭條日報》今期推介兩大人氣作家小董及陳塵(塵話過)的多本暢銷好書，讓大家從書中獲取健康快樂之道。讀者更可以優惠價換購，不容錯過！

　　小董醫師精研中醫古方，更為《頭條日報》撰寫專欄，分享中藥治療及養生心得。她的著作《輕鬆養生》及《輕鬆養生2》輯錄了都市人關心的健康問題，涵蓋八大常見都市疾病，以及保健方法，助大家輕鬆養生及預防。本地人氣插畫Dustykid塵話過的社交平台擁有近十萬名粉絲，推出心靈繪本《為何永遠放不低？》及《123個快樂基本》教大家認真體驗生活，適時放下或收拾包袱以換取快樂。

　　即日起《頭條》讀者憑指定印花到星島中心或指定7-Eleven可以低至69折換購，立即用「頭條Jetso」App攞電子印花及睇換購詳情啦！

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