港往澳最平車資83元 大橋旅行團全爆滿

港珠澳大橋今天通車，為中港澳三地交通提供更多便利。現時，市民可以透過高速船、港澳直通巴及港珠澳大橋口岸穿梭巴士，往來香港及澳門。由香港出發往澳門，經港珠澳大橋，最低車資為八十三元，比坐船便宜。本地旅行社陸續推出大橋旅行團，反應熱烈。



港珠澳大橋開通後，提供了更多交通方式前往澳門。原本前往澳門常用的方法為高速船，提供二十四小時服務，而澳門碼頭交通較為方便，能乘坐穿梭巴士抵達市區各酒店，但價格相對較高，大橋開通後亦未見減價。另外，大橋開通後，市民可以使用經大橋的港澳直通巴「港澳快線」，由九龍站圓方出發，經太子直通澳門多間酒店，交通上最為方便，而且車上有免費Wifi上網服務，但在兩個口岸須要清關下車。



「金巴」港珠澳大橋口岸穿梭巴士亦提供二十四小時服務，車費最為便宜，但是若從市區出發，須要先乘坐龍運機場巴士或城巴機場巴士前往機場，又或者於欣澳、東涌站乘搭巴士前往機場，然後到香港口岸轉乘港澳穿梭巴士，「金巴」班次於繁忙時間約五至十分鐘一班，非繁忙時間及深夜則為十五至三十分鐘一班。三者比較下，若從荃灣搭A31巴士往機場，再轉乘穿梭巴士往澳門，全程只需八十三元九毫，為最便宜的方法。



橫琴一天團反應熱烈



冠忠經營的「環島中港通」提供了由香港往珠海口岸的直通車，分別由尖沙咀海港城、圓方和太子上海街出發，票價由一百二十元至一百三十元，而永東巴士亦有提供直通巴士往珠海口岸，通車首天由觀塘apm出發，明天將增加鑽石山、油麻地及葵芳等出發點，票價為單程一百四十元，來回二百元。



旅行團方面，永安旅行社推出港珠澳大橋首發團，乘坐直通巴士來回香港至珠海的一天體驗團，並包門票遊長隆海洋王國，該團於上周六推出後迅速爆滿。永安旅行社發言人表示，其公司有舉辦港珠澳大橋旅行團，更陸續推出多條線路產品，如前往佛山、珠海及中山等地，主以溫泉及美食團為主，報名情況非常踴躍。



康泰旅行社發言人亦表示，於上周五已推出多款港班澳大橋旅行團，反應非常熱烈，又指今日出發的珠海橫琴長隆一天首發團，於上周五晚開始發售，五十個名額於上周六早上十時全數爆滿。發言人又指，明、後兩日將會有四團，共二百人出發到中山及順德等地。