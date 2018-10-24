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美股中段跌347點

2018-10-24 列印
　　美國周二股市開市急挫，中段跌幅收窄，杜指報二四九六九點，跌三百四十七點；納指則報七三五七點，跌一百一十點。滙控美國預託證券價格見六十一點六五港元，跌零點七五港元；騰訊則見二百七十七點七七港元，跌零點○三港元。紐約期金報每盎司一千二百三十五點八美元，升十一點二美元；紐約期油則報每桶六十六點一七美元，跌三點一九美元。
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