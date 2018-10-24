美股中段跌347點
習近平巡視人工島 大橋通車大灣區起飛
國家主席習近平昨早親臨港珠澳大橋主持開通儀式，他說：「我宣佈港珠澳大橋正式開通。」全球最長、最先進的跨海大橋今日起通車，成為連接三地的重要基建。主管港澳事務的國務院副總理韓正表示，大橋促進三地交流，推...
2018-10-24
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宜蘭火車出軌司機被捕
台灣宜蘭台鐵列車出軌事故，司機承認關閉防止超速系統，涉嫌觸犯「業務過失致死」罪被捕，獲准以五十萬新台幣保釋。宜蘭地檢署星期一晚依業務過失致死罪，向法院申請羈押司機。當地傳媒報道，台鐵內部曾兩次通報，列車出事前出現異常，並計劃在抵達花蓮時，更換列車接載乘客，但在抵達花蓮前出事。 根據檢方掌握的證據，事發時列車時速約一百四十公里，司機承認在大溪站附近，關閉用來計算列車位置、限制加減速及煞車的「列車超速防護系統」。有乘客指列車當日在大溪時車廂曾停電，廣播指是機件故障，一分鐘後恢復電力繼續行駛，之後在宜蘭及羅東都正常上落客，但到蘇澳新馬站就出事。行政院長賴清德說：「法務部的初步調查...
2018-10-24
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沙特領事官邸水井尋獲卡舒吉殘肢
土耳其總統埃爾多安周二在執政黨會議上，指有力證據顯示，沙特異見記者卡舒吉被殺一事是有預謀，並以殘暴的方式殺害。據外媒報道，土耳其一名政黨領袖聲稱，警方在沙特領事官邸附近一口井內，尋獲卡舒吉的殘肢。 埃爾多安指有十八名涉案人士在沙特被捕，與土耳其方面的調查脗合。他稱，閉路電視片段顯示，卡舒吉並沒有離開沙特駐伊斯坦布爾領事館，而館內的閉路攝錄鏡頭被移除。土耳其廣播公司A -Haber早前發佈一則影片，指卡舒吉遇害翌日，沙特領事館工作人員在後院焚毀可疑文件，懷疑涉及卡舒吉遇害的證據。 據外媒Business Insider報道，土耳其反對派「愛國黨」黨魁佩林杰克（Dogu Per...
2018-10-24
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擁名校網優勢 尚御亮白雅廳洋溢溫馨
尚御為九龍塘新晉豪宅，坐擁名校網優勢，遠眺獅子山公園。是次介紹該物業的罕有放盤，為3房大面積單位，大廳裝潢以白色為主調，加上落地大窗及露台，讓一室更感溫馨。 尚御由3座9層高的單位組成，提供大...
2018-10-24
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恒指瀉806點 亞太表現最差 環球政局未穩 杜指跌125點
中美貿易戰持續，令美國投資者對當地企業營運成本大升及盈利見頂產生憂慮，使昨晚美股杜指開市即大幅下挫逾540點，低見24768點，跌幅達2%，納期達克指數亦挫逾2%，跌破2700點報2696點，港股期指...
2018-10-24
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槍戰五五波
巴塞隆拿雖然有主力射手美斯受傷，可幸還有另一射手蘇亞雷斯及時重拾射門鞋，火力不成問題。然而，今晚歐聯B組第三輪賽事造訪的國際米蘭正值強勢，鋒將莫路伊卡迪腳風當旺，預計兩軍交手勝負難分，一於博和。 （Now644台、有線602、662台周四凌晨3:00直播） 阿根廷巨星美斯因上仗西甲不幸右手骨折，需要養傷三周。幸好，其鋒線拍檔蘇亞雷斯上場西甲交出一入球一助攻，結束個人各賽事六場入球荒，加上中場菲臘比古天奴不同賽事近五場入三球，預計兩人可彌補美斯缺陣的損失，延續之前兩輪分組賽入八球的驚人火力。 兩軍射手當旺 不過，國米亦不容輕視，各戰線七連勝，隊長莫路伊卡迪期間貢獻六球...
2018-10-24
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遊歷荷李活道
發展局文物保育專員辦事處主辦的《文物時尚‧荷李活道》街頭嘉年華會今年載譽歸來，於中環荷李活道、雲咸街至鴨巴甸街一帶舉辦展覽、導賞團、工作坊及晚間巡遊等活動，Fun享本地歷史。文：Nancy部份圖片：陳...
2018-10-24
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張智霖偕愛妻 不丹修行 47歲袁詠儀吸靈氣 少女回歸
美魔型男張智霖(Chilam)，近日由佢擔綱嘅網劇《蝕日風暴》正熱播中，劇中47歲嘅佢拍埋35歲台灣型男王陽明身邊一啲都唔輸蝕。月初，Chilam夫婦孖蔡一智兩公婆去咗不丹朝聖，袁詠儀(靚靚)po相睇...
2018-10-24
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社論——大橋打通「共富」經脈
繼高鐵通車之後，港珠澳大橋昨天正式開通，今日起通車，對中港兩地的經濟、社會、民生、文化等多方面交往，起着積極的推動作用。港人借助先進的基建連繫，生活和發展空間得以全面擴闊，機會無限。 高鐵和港珠澳大橋先後啟用，中港兩地人們交往更便捷。往來珠海與香港國際機場的行車時間，由昔日四小時大減至現在的四十五分鐘，港人只需不足一小時的車程，就可以置身廣闊大灣區一小時生活圈之內。對港人而言，大橋為未來發展提供更多可能性，可以參與大灣區的經濟活動，爭取更多機遇。 經港珠澳大橋到香港貨櫃碼頭由昔日三個半小時減至現在的七十五分鐘，兩地物流成本大減，促進經貿交流，雙方同時分享基建的紅利。對內地人...
2018-10-24
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賽日數據——跑馬地旺何澤堯
今晚谷戰敲旺門騎師，不可不留意目前騎師榜上的「三哥」何澤堯。事關堯仔季內渡江上陣，入前四名比率達57%，換言之有其在陣的谷中賽事，買四重彩或四連環缺他一票，逾半數場合無份命中。 這位現時的華將...
2018-10-24
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