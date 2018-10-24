﻿郭炳湘喪禮﻿﻿下周四教堂舉行﻿

本報得悉，已故新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘的喪禮送別儀式，將於下周四上午在中環一間教堂舉行。在囚胞弟郭炳江會考慮向懲教署申請暫時離獄，向兄長告別。記者：徐曉伊



郭炳湘的訃聞將於本周四在多份中英文報章刊登，屆時會公佈喪禮儀式的地點及時間。據本報悉，今年八月在家中暈倒送院後一直陷入昏迷的郭炳湘，於本周六早上離世，終年六十八歲。據本報了解，其喪禮送別儀式將於下周四（十一月一日）上午在中環一間教堂舉行，之後遺體送往火化。



消息稱，正在赤柱服刑的二弟郭炳江，暫時未有向懲教署提出申請參與兄長的喪禮，可能尚未知道送別儀式的確實安排，若郭炳江最終提出參與胞兄喪禮，懲教署須考慮一籃子的因素，包括人身安全以及犯人涉及罪行的嚴重性，以及潛在棄保的機會等因素。



本報於前日獨家揭露，一向重視親情的郭炳江，得知胞兄郭炳湘情況危殆，乃於本月初獲懲教署批准，暫時離開監房，由兩名懲教人員押送下到港安醫院，並聯同胞弟郭炳聯一起探望兄長，那次是三兄弟於五年多來首次「破冰」相聚，共處約半小時，足見三人手足情深。



郭炳湘於今年八月二十七日深夜於大宅突然中風暈倒，被送入醫院搶救，其後一直在港安醫院。據知，其腦幹死亡至無法支持器官運作，直至本周六早上院方在家屬同意下為郭炳湘拔喉，其妻李天穎及家人於翌日發出公告，指郭炳湘入院後以來，得到醫護人員悉心照顧，對各親友以及商界友好懇切關懷與問好致謝。同日晚上新地亦發聲明，對集團前主席郭炳湘離世深表哀痛，謹向其家人致以深切慰問。



