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免費接種流感疫苗今開始

2018-10-24 列印
　　為應對冬季流感季節，衞生署公佈二○一八／一九年度「政府防疫注射計劃」今日展開，計劃分階段推行，當局呼籲合資格人士盡早接種免費季節性流感疫苗。

　　另外，六十五歲或以上居於社區的長者，則可由十一月五日起，到醫管局普通科門診診所和衞生署指定長者健康中心接種。　



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