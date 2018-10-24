  • 2018年10月24日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 港聞

建造業加薪幅度創十年新低

2018-10-24 列印
　　香港建造業總工會昨日公佈今年建造業加薪幅度，由下月一日起，多個建築行業薪酬平均加薪百分之四點五，逾二十五萬名工人受惠，加幅為過去十年以來新低。工會薪酬調查十六個工種，其中加薪幅度最高為天花間隔工人，而模版、混凝土及挖掘機工種今年則「凍薪」。

　　建造業總工會訪問約六千七百九十六名工人的薪酬情況，考慮業界意見及與商會談判後，公佈由下月一日起，建造業工人平均加薪約百分之四點五。其中天花間隔工人加薪幅度最高，達百分之十三點六，日薪由一千一百元調整至一千二百五十元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd