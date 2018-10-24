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否認襲擊等罪 許智峯准保釋

2018-10-24 列印
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　　民主黨立法會議員許智峯（圖）今年四月涉嫌在立法會大樓內搶去政府女行政主任梁諾施的手機，被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、一項普通襲擊及一項阻礙公職人員執行公務罪。

　　案件昨在東區裁判法院提堂，許否認所有控罪，署任總裁判官羅德泉押後案件至十二月十七日，以便進行聯合問卷覆核，許准以八千元保釋。



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