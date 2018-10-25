賄賂許仕仁關鍵人物 患血癌獲特赦 陳鉅源上周出獄

本報得悉，在許仕仁貪污案中被判囚六年的新地老臣子陳鉅源，原定本年十二月十九日刑滿出獄，但他服刑期間患血癌，情況危殆，懲教署長根據《監獄條例》向特首匯報，獲特首批准赦免其餘下的刑期，提前獲釋。據知，現年七十一歲的陳鉅源約在上周重獲自由，並入住私家醫院治病。記者：徐曉伊



轟動一時的前政務司司長許仕仁貪污案，案中四名被告包括許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生，於一四年十二月十九日被陪審員以大比數裁定罪成，分別判囚五年至七年六個月，其中港交所前高級總裁關雄生早於今年四月中刑滿出獄，未幾離港，遠赴加拿大與家人團聚。



病情近月急轉直下



本報得悉，因串謀向公職人員提供利益及串謀公職人員行為失當兩項罪成而判囚六年的陳鉅源，入獄之後，情緒低落，鬱鬱寡歡，其健康每況愈下，早前確診患血癌，病情嚴重，入住赤柱監獄的醫院，其情況近月轉差，醫生以書面向獄中監督報告，認為陳鉅源不適宜繼續留在監獄醫院囚禁。



「肥龍」釋懷轉樂觀



懲教署得悉陳鉅源病情後，根據《監獄條例》第148章，向特首匯報事件，特首依據《基本法》第48條的權力，赦免陳鉅源餘下兩個多月刑期。據悉，陳鉅源上周已獲准出獄，由家人接送，入住醫院，繼續治療。



另外，一向性格樂觀的郭炳江，憑着宗教信仰，在獄中修讀神學，並緊密與妻子及子女書信來往。據悉，郭炳江在家書中着家人勿擔心他，不時與子女分享《聖經》。另外，現年七十歲的許仕仁入獄初期，無論身體及情緒都不太好，但他接受醫生意見及忠告後，逐漸釋懷，有時與其他囚犯有說有笑，以樂觀態度面對一切。



案中被判囚五年的新地前聯席主席郭炳江（六十六歲），將於明年三月下旬出獄。至於被判監七年半的七十歲許仕仁，將於明年聖誕節前刑滿出獄。另外，郭炳江、陳鉅源及關雄生服刑一半後，均先後向懲教署申請假釋，希望在監獄以外的開放環境服剩餘刑期，但三人申請均遭監管下釋囚委員會拒絕。