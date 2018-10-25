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獄醫特別報告　轉交特首判斷

2018-10-25 列印
　　根據《監獄條例》第148章，監獄醫生有權就囚犯健康作出特別報告，如醫生認為任囚犯繼續留在監獄會有生命危險，或認為任何患病囚犯不會存活超過他的刑期，或完全或永遠不適合在監獄服刑，須以書面向懲教署長提出建議，以便轉交行政長官。這條例的精神，在於不想見到囚犯服刑期間死於獄中，因而為囚犯福祉另作安排。

　　根據《基本法》第48條，行政長官行多項職權之其中一項，是有權赦免或減輕刑事罪犯的刑罰。一般而言，根據法律賦予的權力，有關赦免或減輕刑事罪犯的刑罰的決定，主要基於人道理由而作出。
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