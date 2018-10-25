﻿「轉數快」現漏洞﻿﻿兩女子失款11萬﻿

上月推出的快速支付系統（轉數快），疑遭歹徒利用它向市民盜錢，兩名女子向警方報案，稱在未有授權下，被人透過儲值支付系統的「轉數快」轉走銀行戶口合共近十一萬元，暫無人被捕。金管局指事件疑涉個人資料被盜，與「轉數快」系統安全性無關，並要求營運商及銀行，在完成檢視相關程序以降低個人資料被盜風險前，暫停電子直接扣帳授權（eDDA）服務。



警方回應查詢時證實，黃大仙警署本月十日接獲一名二十六歲女子報案，指她早前經一個即時通訊應用程式應徵工作，曾提供個人及銀行資料，但其後其銀行帳戶在未經她授權下，被人轉帳了港幣一萬二千元到另一個儲值支付工具戶口。



翌日，另一名二十四歲女子，向觀塘警署（圖）報稱，指早前她經由一個即時通訊應用程式應徵工作，亦提供了個人及銀行資料，其後發覺她的銀行帳戶，在未經她授權下，被人轉帳了港幣九萬七千元到另一銀行帳戶。警方將兩案列作「以欺騙手段取得財產」案處理，分別由黃大仙警區及觀塘警區刑事調查隊跟進，追查款項下落，暫時未有人被捕。



警列欺騙手段取得財產



金管局回應指，事件疑涉個人資料被盜用，作為開設儲值支付工具戶口，並設立電子直接扣帳授權服務（eDDA）增值有關，例如拍卡消費餘額不足時會自動從使用者銀行戶口或信用卡增值，事件轉交警方調查。一般而言，若果帳戶持有人沒有授權有關轉帳，不須為交易承擔責任。



該局要求儲值支付工具營運商及銀行檢視相關程序，以降低個人資料被盜用的風險，在完成相關檢視前，儲值支付工具營運商，會暫停其eDDA服務。



金管局表示，「轉數快」運作正常，事件與該系統及使用個人對個人轉帳和支付服務的安全性無關。雖然電子錢包內的eDDA服務暫停，使用人士仍可透過即時轉帳等其他方式，為電子錢包增值。自「轉數快」開通至今，金管局收到相關投訴僅三宗。



