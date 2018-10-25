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分析「山竹」數據　黃偉綸研加強防波能力

2018-10-25 列印
■山竹吹襲期間，很多地方都錄到很高的水位。
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　　發展局局長黃偉綸在立法會回應議員質詢時表示，本港易受熱帶氣旋及風暴潮影響，當局已設立警報系統，制訂應變計劃，強調政府十分關注氣候變化這個議題，早年已成立氣候督導委員會，協調相關部門的處理標準。

　　黃偉綸提到，在山竹吹襲期間，很多地方都錄到很高的水位，較去年天鴿時錄得更高的水位，海浪衝擊亦有越過海堤的情況，形成「越堤浪」，由於山竹的風速較高，「越堤浪」相對嚴重，受風暴潮影響的地方更多。

　　他說，當局正分析山竹的相關數據，識別更多易受水浸的低窪地點，土木工程拓展署亦會展開有18至24個月的研究，加強沿海的防洪能力。

　　議會陣線區諾軒關注政府年初更新的極端海水位標準未能與時並進，黃偉綸指，相關海港工程手冊現時是跟到標準，但當局會因應「越堤浪」再作檢視，包括了解國際的新數據。
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