﻿國泰及港龍爆私隱外泄 ﻿﻿涉940萬客個人資料﻿

國泰航空爆出私隱外泄風波，昨晚透過聯交所公佈，指公司及其全資子公司港龍航空的乘客資料曾被未獲授權取覽，大約涉九百四十萬位乘客的資料曾被不當取覽，當中包括個人資料，如護照號碼、身份證號碼等。國泰強調，無證據顯示任何個人資料曾被不當動用，亦沒有任何密碼外泄，事件不會對航班安全構成任何影響。



國泰航空昨天首先透過聯交所公佈，稱發現公司及其全資子公司港龍航空的部份乘客資料曾被未獲授權取覽，公司知悉大約九百四十萬位乘客的資料曾被不當取覽。國泰估計，大約八十六萬個護照號碼及二十四萬五千個香港身份證號碼曾被不當取覽，現正聯絡受影響的乘客，並已經通報警方及正在通報有關當局。



此外，有四百○三張已逾期的信用卡號碼曾被不當取覽，另有二十七張無安全碼的信用卡號碼曾被不當取覽。每位受影響的乘客被不當取覽的資料有所不同，沒有任何乘客的旅行及常客計劃資料被全部取覽，亦沒有任何密碼外泄。國泰強調，受影響的資訊系統與航班運作系統為獨立的系統，是次事件不會對航班安全構成任何影響，亦無證據顯示任何個人資料曾被不當動用。



403張逾期信用卡被取覽



根據國泰所披露的資料，公司今年三月首次在其系統發現可疑活動。發現事件後，已即時採取行動阻止事件發展，及由一間行業領先的網絡安全公司的協助下展開全面調查，同時進一步加強公司的資訊系統保安措施。公司五月初確認個人資料曾被未獲授權取覽，自此一直緊密分析相關資料，以盡快識別受影響的人士及確認資料可否被重建。未獲授權取覽的個人資料包括乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵及實際地址、護照號碼、身份證號碼及飛行常客計劃會員號碼等。



國泰航空發出新聞稿，行政總裁何杲對因是次事件為乘客帶來的憂慮，深表歉意，稱已即時採取行動阻止事件發展，及由一間行業領先的網絡安全公司協助下展開全面調查。



