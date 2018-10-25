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林鄭：京港合作是重要機制

2018-10-25 列印
　　特首林鄭月娥昨日在北京出席「京港合作會議」，稱京港合作是香港與內地合作的重要機制，兩地一直本着互惠互利精神，持續提升合作廣度及深度，又指香港憑「一國兩制」的雙重優勢，不斷鞏固及提升國際金融、航運，以及貿易三大中心定位，致力推動和發展創新科技。

　　她提到，香港正籌建故宮博物館，冀將京港合作文化帶上新台階。北京市市長陳吉寧亦表示，深化京港合作是兩地人民的共識及期盼，並會支持香港融入國家發展大局，全面推進內地與香港的互利合作。

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