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頸椎移位「的哥」死於不合法被殺

2018-10-25 列印
　　六年前警方疑使用過份武力拘捕的士司機陳輝旺，致其頸椎移位，入院後因四股癱瘓引起併發症，入院一個月後因支氣管肺炎離世。陪審團退庭商議後，以三比二裁定司機死於不合法被殺。適逢昨日為陳輝旺七十一歲生忌，死因研訊大半月後終有結論。死因研訊裁判官嚴舜儀亦向家屬致深切之哀悼。

　　陳輝旺長女陳盈康在庭外表示「等咗咁耐終於可以搵到公義，將公道還返畀佢」，又稱父親留院三十日其實非常痛苦，對於裁決直言「希望相關機構有合理行動回應社會」。

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