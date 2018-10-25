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「跳馬王子」殺入電競賽車16強

2018-10-25 列印
　　第一屆「香港電競賽車挑戰賽」十一月十一日於紅磡置富都會舉行，總決賽十二月九日於中環愛丁堡廣場舉行。挑戰賽獲香港汽車會認可，昨日公佈十六強入圍公開賽車手名單，其中嘉賓車手身份代表明星車隊錢家班電競賽車隊將由兩屆亞運體操金牌得主石偉雄出任。據悉，十六名入圍車手包括「跳馬王子」石偉雄在內，他將獲職業車隊技術支援。

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