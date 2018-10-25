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偷運犀牛角切件來港　閩漢重囚八月

2018-10-25 列印
　　在南非任職木廠主管的二十一歲中國福建男子，於今年六月把三點一一公斤、估計市值約八十三萬至一百七十萬港元的犀牛角切件，從莫桑比克貝拉入境抵港，早前承認一項《沒有許可證而進口附錄I物種的標本》罪。此亦為修改後《保護瀕危動植物物種條例》後第一宗獲安排到區域法院審理的案件，故引起打擊非法野生動植物貿易的團體的高度關注，李志豪暫委法官昨於區域法院判男子監禁八個月，比修例前以往判監兩星期至四個月更具阻嚇作用，以反映修例後犯案的嚴重性來以儆效尤。

　　不少外籍保護野生動物組織成員到庭旁聽，有成員聞畢被告判刑後，激動憤怒地指這就是香港的做法及荒唐可笑。

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