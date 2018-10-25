  • 2018年10月25日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 國泰玉兔港珠澳大橋轉數快入台證

日報新聞 > 港聞

美股中段跌182點

2018-10-25 列印
　　美國周三股市中段繼續下挫，杜指報二五○○九點，跌一百八十二點；納指則報七三○五點，跌一百三十一點。

  滙控美國預託證券價格見六十一點○二港元，跌零點五八港元；騰訊則見二百七十一點二四港元，跌四點五六港元。紐約期金報每盎司一千二百三十一點三美元，跌五點五美元；紐約期油則報每桶六十七點五一美元，升一點○八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd