歐盟嚴例 限72小時公佈 洩私隱遲公佈 國泰恐被罰38億

國泰航空與其全資子公司港龍航空約九百四十萬名乘客的個人資料外洩事件，由今年三月電腦出現異樣至完成查明，國泰七個月以來一直不向外公佈，直至前晚才自爆出事。國泰高層昨天仍死撐，辯稱須先查清楚，不想製造無謂恐慌，強調沒有隱瞞。事件令國泰顧客人心惶惶，擔心個人資料將被濫用。國泰未必可以甩身，因延誤公佈涉歐盟公民的資料外洩事故，或觸犯歐盟條例，國泰有可能被罰款逾三十八億元。



國泰顧客及商務總裁盧家培昨早接受電台節目訪問，公司在三月的日常檢查中發現電腦資料有異常，「唔同系統之間被郁過。」部份資料移去別的地方，屬不正常運作。公司花不少人力物力，查明哪些乘客資料涉及其中。至於為何用五個月確認有個人資料被未獲授權取覽，盧回應：「唔要倉卒，但要小心了解發生咩事，亦唔想製造無謂恐慌。」他強調，沒有隱瞞事件，稱國泰已堵塞保安漏洞。



稱不想製造無謂恐慌



資料外洩中，涉約八十六萬個護照號碼，當中五萬個特區護照及二十四萬五千個香港身份證號碼曾被不當取覽。盧家培指，在九百四十萬名乘客資料中，超過一半外洩資料只涉及姓名及電話號碼或電郵，並非大量乘客的大量資料被外洩。而乘客的帳戶密碼，亞洲萬里通及馬可孛羅會員的帳戶資料均沒有受影響。他稱，有四百三十張信用卡資料被取覽，其中四百零三張確認是逾期信用卡，餘下二十七張並非全套信用卡資料，因此沒有客戶的財務資料被盜。受影響乘客將會在兩日內收到個人化通知，通知甚麼資料曾被外洩。



私隱專員黃繼兒表示，私隱專員公署非常關注國泰航空外洩客戶資料事件，他批評國泰公佈消息遲緩。他表示，根據歐盟的要求，公司要在七十二小時內通知監管機構，國泰的做法，令人「難以接受」。他指，理解國泰的難處，但從顧客角度出發，公眾對國泰的期望高，國泰遲遲不公佈事件，與顧客期望有落差。



私隱專員：難以接受



黃繼兒續指，在香港而言，現時資料外洩的通報屬於自願性質，即使不通報在本港法律上亦非違規。但他認為，認為國泰在發現異常活動或不妥時，應立即通報，而私隱專員公署會對保安程序作循規審查。



國泰處事手法，在港不犯例，但其業務與歐盟公民有關，或觸犯歐盟條例。根據歐盟五月生效的《通用數據保障條例》，新規則適用於所有與歐盟公民或機構有往來的機構，強制規定機構通報資料外洩事故時，須向歐盟成員國的監管機構通報，不可延誤，應在得悉事件後不多於七十二小時內通報，違者可被罰款年度全球營業額百分之四。若以國泰去年營業額九百七十二億元計，罰款可逾三十八億元。



市場傳出，投資者擔憂國泰會被歐盟罰款，國泰航空（293）股價昨日大跌，一度急跌至九元九角，創九年新低，收市報十元二角，跌幅達百分之三點七七。



民建聯議員葛珮帆對事件表示震驚和憤怒。她最不能接受的是七個月後才公佈事件，批評這是極不負責任的表現，客戶錯失了這段時間去採取措施自保。她要求當局檢討要求機構公佈私隱外洩的期限及相關法例。