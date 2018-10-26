  • 2018年10月26日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 國泰玉兔港珠澳大橋轉數快入台證

日報新聞 > 港聞

轉數快漏洞 逾十帳戶被盜款

2018-10-26 列印
　　金融管理局上月推出快速支付系統（轉數快），有兩名女子報案指被人取得身份證、銀行帳戶等個人資料，再透過「轉數快」轉走她們銀行戶口合共近十一萬元。據金管局資料，有十多個銀行帳戶疑被盜，金額由數千至逾萬元，總數涉款約十八萬港元。

涉18萬港元

　　資訊科技界議員莫乃光指，現時暫停eDDA服務是正確做法，金管局有責任與營運商及銀行商討方法，讓苦主獲得賠償。

　　立法會資訊科技及廣播事務委員會主席、民建聯議員葛珮帆則指事件是程序出問題，非關乎「轉數快」系統問題，又建議金管局制定清晰指引，要求當收到扣帳授權要求時，銀行須向客戶再作雙重認證，以確保客戶知悉有關情況。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd