承認路牌指示不清晰 ﻿運署：大橋交通運作暢順﻿

港珠澳大橋周三通車，運輸署助理署長何慧賢指首日公共交通運作暢順。對於有司機未熟悉道路，她承認路牌指示可更清晰。至於有駕駛人士反映， Google地圖未能顯示邊檢大樓地標，她透露已聯絡Google，期望盡快解決問題。



何慧賢昨日出席電台節目時指，港珠澳大橋通車首日情況暢順，截至昨日早上七時，收費站總車流量為二千六百四十三輛。她預計，本周末來往澳門及珠海方向的道路會較繁忙，為保持交通暢順，署方已提醒巴士公司增派人手，並因應乘客數量調動巴士班次，強調當局不會鬆懈，會繼續監察情況。



對於有意見指道路指示欠清晰，何慧賢透露，據警方反映，曾有市民在口岸落客區轉駁「金巴」時走錯方向，因此已於通車當日下午加設相關指示牌，之後情況已有改善，重申會視乎情況再增加路牌。被問及Google地圖未能顯示邊檢大樓地標一事，她表示，署方正與Google聯絡，相信今日或之前可解決有關問題。



Google地圖未顯示邊檢大樓



據了解，香港旅檢大樓雖然張貼有政府免費WiFi熱點的告示，但有內地旅客稱，手機一直未能成功連接WiFi，為此感到非常不便。大樓服務人員解釋，大樓本身的確設有「Free gov WiFi」，但對於新落成的大樓，信號接受較為微弱，故暫時未能提供。



另外，有旅客批評，通車首日有旅行團由觀塘apm出發，到澳門巴黎人酒店，歷時三小時，較預期多出一小時。入境旅遊接待協會會長林和忠接受另一電台訪問時指，乘搭旅遊巴士使用大橋口岸需多次上落，才進入旅檢大樓過關，無疑對行動不便人士或長者構成障礙，相信搭船來往澳門仍有一定競爭力，「船公司應該會開心啲」。



機管局宣佈，將於大橋的三地口岸推出旅客預辦登機服務中心，其中香港及珠海的中心周三已投入服務，預計每日有約數百名旅客使用香港口岸中心，預辦登機手續，託運行李。國泰航空、國泰港龍航空、香港航空及HK Express四家本地航空公司旅客均可使用服務。



