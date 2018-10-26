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西九交通日發1746告票

2018-10-26 列印
　　警方前日舉行西九龍總區交通日，藉執法行動提高市民的道路安全意識。行動中共有二百五十二名來自西九龍總區交通部、九龍城區、旺角區、深水埗區及油尖區交通隊的警務人員，在西九龍區多個交通黑點採取執法行動。

　　是次行動警方共發出一千七百四十六張定額罰款告票和一百一十九張傳票，其中一千六百零一張定額罰款告票涉及違例泊車，餘下則涉及其他交通違例事項。根據警方的統計數字，今年首九個月，西九龍總區發生了二千四百二十二宗涉及有人受傷的交通意外，當中有五百九十三宗涉及行人受傷。警方會繼續定期執法檢查。

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