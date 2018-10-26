沙特皇儲小薩勒曼打破三個多星期以來的緘默，周三首度開腔評論卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內被殺的事件，他形容這是一宗「滔天罪行」，誓要把涉案者繩之於法。美國總統特朗普則表示，在導致沙特阿拉伯記者卡舒吉遭殺害的行動中，沙國皇儲穆罕默德．沙爾曼負有最終責任，因為他是國家實際統治者，這是特朗普至今對本案最強烈的評論。 小沙爾曼周三出席「未來投資倡議」及上台發表講話。他說：「這件事令所有沙特人感到痛苦，特別是因為他（死者）是一名沙特公民。我懷疑，對世界上所有人來說，也是一宗非常、非常痛苦的事件。這是不必要的。」他說：「沙特會執行所有必須的規例，進行深入調查，務求得出結果，把那...

2018-10-26