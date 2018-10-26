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美股中段升276點

2018-10-26 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二四八五九點，升二百七十六點；納指則報七二六六點，升一百五十八點。滙控美國預託證券價格見六十一點三港元，升零點二五港元；騰訊則見二百七十三點五港元，升四點五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百三十二點七美元，升一點六美元；紐約期油中段則報每桶六十七點一七美元，升零點三五美元。

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