連接手機 又照明暖手 智能 杖 看顧老友記

人到老年，身體機能不如年輕歲月，不少人選擇使用枴杖輔助步行，成為自己的第三隻腳，選擇一枝好的柺杖，尤為重要。BNET－TECH創辦人梁渭聲（Richard）就研發出一枝智能柺杖(stickU)，乍看之下，比普通柺杖無異，但它能照明、暖手、連接智能手機、發出聲響等，減少跌倒受傷，這支好幫手枴杖，最快於明年推出市場。



老人家使用枴杖，乃生活必需品。一枝普通柺杖的主要功能，是支撐身體，但智能枴杖的研發者梁渭聲做出與別不同的智能枴杖，理念其實很簡約，務求使用長者可以輕易操作，也希望助他們突破心理關口，覺得拿住的是一件智能產品，而不是弱者的標籤。智能柺杖淨重五百克，以鋰電池驅動，閒置時只須將枴杖放到充電座之上，就可以充電，避免了換電池的昂貴成本和繁複程序。



發出閃光聲響提醒旁人



他續指，智能枴杖設有感應器，內設光線探測，當環境變暗時便會自動亮起照明燈，照明燈則設在枴杖前下方，正好照着腳前位置，方便他們在夜間行走，並防止他們絆倒。另外，因為老人家雙手容易冰冷，枴杖的扶手位置加入了發熱功能，當他們手持枴杖時，柺杖一探測到他們溫度偏低，會即時啟動暖手器。



除了這些生活上的功能，一旦老人家不小心跌倒，智能枴杖會立即通知使用者身邊的人。當感應器探測到拐杖跌下，過了十五秒仍未回復正常位置，就會響起八十至九十分貝的警報聲響。用家也可以自行在手機程式內更改預設時間，引起長者附近人士的注意，而枴杖也設有應用程式，會透過藍牙連結智能電話，將他們跌倒的位置訊息發送到在枴杖中預設的緊急聯絡人。當老人家覺得需要幫助時，也可以按下枴杖上的按鈕，枴杖就會馬上發出聲響和閃光，吸引附近的人前來。



智能枴杖獲科學園肯定，奪得香港科技園「SciTech Challenge創業比賽」公開組冠軍。梁渭聲坦言，當初沒有預計可以獲獎，指自己過去從事玩具業，後來因姐姐不幸確診癌症，要使用枴杖輔助行走，腦中閃現設計出一款多功能枴杖的念頭，毅然決定投身科研，與設計師朋友Brian合作，設計出智能枴杖，後來更成立自己的公司，參加科技園一項為期半年的培訓，最後更成功獲獎。他指，「培訓期間，科技園教識咗我研發產品上要留意嘅問題，令我上咗寶貴一課。」



面對未來，Richard預計明年三月可以製作出二百枝模具，送出予基層長者及志願機構，並繼續分析數據，完善智能枴杖，計劃在明年三月推出市面，暫時未有實際價格，估計二千港元以下，未來也會推出第二代智能枴杖，將加入NB－IoT連線，可毋須配合智能電話使用，應用時更為方便，他也計劃增設院舍專用版本，會升級定位技術，務求最準確顯示長者求助的位置，以便護理員迅速前去協助。



