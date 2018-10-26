官稱不知道如何相信懺悔 港鐵非禮女童20歲富家子候懲

富家非禮慣犯涉前日於港鐵車廂內，用手搣一名少女的大腿。他昨在九龍城裁判法院承認一項非禮罪。庭上被告哭泣並向裁判官吳蕙芳表示會改過，眼見他案底纍纍，吳官表示不知道該如何相信他，並指現在為被告的「黃金時間」，卻選擇重犯令自己「無晒前途」。



二十歲被告鍾雋弘自十三歲時首犯非禮罪，五次重犯於公共交通工具非禮年輕女子。 自一三年被判入正生書院後就沒有犯案，直到前日下午涉嫌於一列由佐敦往尖沙咀方向的港鐵車廂內，用手搣身旁女童的大腿，事主尾隨被告並向他人求助。



被告認罪並道歉。吳官問被告：「係咪有病？」指他是不是常常上色情網站：「已經有晒癮，咸網都滿足唔到喇！」被告哭着表示希望改變，不想重蹈覆轍，完成國際廚藝學院高級文憑後，想從事廚藝相關的工作，立志成為上進的廚師。已跟家人商討，希望可以一起面對，承諾不會重犯。



吳官駁斥被告毫無改變，又指被告明明身處於黃金時間：「乜都可以輸，乜都可以改過，再嚟過！」但偏偏沉溺於猥褻當中，前途盡失。吳官又問：「你叫我點信你？第三次（犯罪），我都可以隻眼開隻眼閉……」又叫被告不要自以為「讀多啲書就有用，好多人叫斯文敗類，一個人的修為和格，跟讀書無關」。



被告亦答應尋求心理醫生協助，表示自己一直有上教會，明白要正視問題，會主動向他人求助。惟吳官回應有牧師協助當然好，但是「唔係祈禱、祈禱、祈禱，就可以幫你改變」。而且，侵犯他人是不該的，並假設被告的母親和妹妹被人侵犯，被告作為家人，也要冒死保護他們。



辯方求情透露，其五十七歲的父母在非牟利機構工作。被告一三年被判往正生書院讀書，九月入讀國際廚藝學院，立志成為上進的廚師。被告會正視及處理問題，犯錯是因沒向他人坦誠，其父母一直支持他，並在拘留期間到警署探望，被告亦答應尋求心理醫生協助。案件押後至十一月八日判刑，以便索取感化報告。



