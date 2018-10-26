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警搗深水埗網上百家樂賭檔

2018-10-26 列印
　　警方在深水埗破獲一個網上百家樂賭檔，前午五時許，探員掩至白楊街二十四號地下及閣樓單位，趁有客人進入時採取行動衝入店內，當場拘捕兩男一女（三十一至六十九歲）涉嫌賭檔主持及協助開賭，以及拘捕兩男兩女（五十三至五十九歲）賭客。行動中檢獲約四十五萬元籌碼及約二萬二千元現金，以及一批賭具，警方事後將被捕男女及檢獲證物帶署調查。據悉，賭檔前身為一間音響器材店，其後被改裝成有十部閉路電視及三度門作「防衞」的網上百家樂賭檔。

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