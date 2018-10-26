﻿限購令中美貿戰夾擊﻿ ﻿橫琴樓盤紛劈價散貨﻿

近期內地房地產步入寒冬，發展商紛紛劈價售樓。最新一期《東周刊》調查發現，有「濠江後花園」之稱的橫琴，亦成為樓價插水重災區。受限購令未鬆綁加上中美貿易戰夾擊，睇樓人流暴跌，令發展商被迫各出奇謀救亡。



幾個內地龍頭發展商，最近紛紛劈價促銷。其中萬科別墅由每幢五百萬元（人民幣，下同）減至不足二百八十萬元求售，其主席郁亮不諱言終極目標是「活下去」。



有「濠江後花園」之稱的橫琴，四、五年前掀起樓花搶購瘋潮，惟隨着珠海一六年十月推出限購令，再於一七年四月收緊至非當地戶口人士購買住宅時，需要提供過去五年社保證明，直至中美貿易戰爆發，橫琴因在建樓盤眾多，供應過剩，頓變樓價插水重災區。



坐落未來橫琴口岸旁的「灝怡天攬」，屬區內黃金樓盤。曜澳置業高級分區經理陳英英說：「幾年前部份橫琴樓盤如『金融傳媒中心』的住宅售價，每平方米超越六萬元，詎料發展商近日公佈定價，『灝怡天攬』首批發售的住宅樓花，每平方米最平竟低至三萬七千元，較同區樓價高峰期暴跌近四成。」



黃金樓盤尚要割價求售，遠離口岸的項目更加要諗計變招。距離口岸十分鐘車程的「鉅星匯」，近期商舖及公寓單位在逆市下銷情不俗，但有指背後與有人走法律罅推出「買樓送兩地牌」有關。《東周刊》記者以準買家身份到「鉅星匯」展銷廳，便有人主動介紹說：「凡買樓總金額超過三百五十萬元，獲送一個粵港兩地車牌；若超過七百萬元，更可獲送一個中港兩地車牌。如不能幫業主申請到兩地牌，我們先嘗試在坊間買個牌送給業主，真係買不到，我們承諾按市價退還車牌錢。」



