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英華200周年校慶 紀念郵票下月發售

2018-10-26 列印
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　　今年適逢英華書院創校二百周年，香港郵政昨宣佈，推出一張以「英華書院二百周年校慶」為題的郵票小型張及相關集郵品（見圖），將於十一月九日發售。

　　郵票小型張以「承傳使命　皕載自強」為題，展示書院不同時期的校舍。「皕」是二百的意思；郵票小型張上以小孔拼出「皕」字，呼應書院二百周年校慶的主題。郵票中的外籍人士是書院創辨人馬禮遜牧師和首位來華的基督傳教士。各郵政局今日起發售正式首日封，每個售價一元三角。

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