﻿地產商趁市淡「執死雞」﻿ ﻿林鄭反擊不賤賣土地﻿

市場原本估計成交價有機會超過四百八十億的山頂文輝道豪宅地王，不但未能打破香港紀錄，最後更意外流標收場。消息即時波及已轉勢的樓市。財團紛紛表態，這多少反映出對特首林鄭月娥的房策有意見。不甘示弱的林鄭遂披甲反擊，批評流標與空置稅無關，指發展商「睇市好獨特」，大爆出價低於市場估值下限，誓言不會賤賣土地。



據最新一期《東周刊》報道，林鄭月娥與新地（016）、長實（1113）、恒地（012）、嘉華（173），以及由信置（083）和九倉（004）等合組的五大財團，為山頂文輝道豪宅地王流標上演埋身肉搏戰。文輝道二至十一號地皮，是近八年山頂首幅供應，佔地約十八點九四萬平方呎，最大可建樓面面積約四十點四三萬方呎。市場估值介乎二百四十億至四百八十億。



由於今次入標的五個財團，全部是實力雄厚的大孖沙，市場原本相當樂觀。豈料上星期二地政總署公佈，文輝道地皮因出價未達要求而流標。恒基代理營業（一）部總經理林達民直言：「政府有底價，即係反映咗（不想平價賣地）。呢幅地總投資金額大，發展商出價審慎係可以理解！」



出價疑低於市場最低估值



地產商來勢洶洶，觸動林鄭神經；加上流標對於見頂回落的樓市而言，是極為負面信號，政府上周二當日不但發出新聞稿解畫，有人更向傳媒放風，踢爆發展商出價不但低於市場最低估值的二百四十億元，而且還有「一段距離」，暗示有人想趁市淡「執死雞」。



至上周三，林鄭出席公開活動時親自反駁，以「錯誤」形容地產界的評論，強調文輝道地皮底價在截標當日早上才定出，「地產界人士冇理由唔知地政總署點樣定個底價！」而發展商矛頭直指密鑼緊鼓開徵的一手空置稅，林鄭直言樓市供應緊絀，空置稅是針對地產商囤積居奇，還開腔明寸：「我又見唔到空置稅同地價，或者物業價格有乜嘢直接關係。」



不過有地產界人土分析，各路財團罕有公開表態，其實反映出對林鄭的房策有意見，是一場角力戰。



