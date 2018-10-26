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港百項活動推廣中醫藥

2018-10-26 列印
　　國家中醫藥管理局、食衞局及衛生署合辦的大型中醫藥推廣活動「中醫中藥中國行香港活動」昨日展開，將陸續舉辦近百項中醫藥科普活動，包括中藥知識展覽，攤位遊戲、中醫義診活動等。食物及衛生局常任秘書長（衛生）謝曼怡指，活動有助令市民體驗到中醫中藥的魅力和好處，亦有助推動香港中醫藥的發展。

　　謝曼怡續指，有賴於中國的支持，讓中醫業得以迅速發展，每年約有二百名新註冊中醫師，整體註冊中醫師較十年前增加了兩成五，人數達到一萬人，新一份《施政報告》更宣佈將中醫藥納入本港醫療系統，政府會投入更多資源促進中醫藥在香港發展。

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